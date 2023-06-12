Uyumadan önce bir kase yoğurt yemenin büyük faydası! Bakın gece boyu vücudunuza ne yapıyor

Yoğurdun yatmadan önce tüketilmesi konusu, uyku, sindirim, kilo kontrolü ve genel sağlık açısından pek çok fayda sağlayabilir. Her biri tek başına güçlü olan yoğurt, sarımsak ve limon gibi besinler bir araya geldiğinde ise ortaya muazzam bir fayda çıkabilir. Ayrıca yoğurtun ceviz, salata veya ezme ile birlikte tüketilmesi de önerilebilir. Günlük olarak 2-3 kaşık yoğurt tüketimi ise saymakla bitmeyen faydalar sağlayabilir. Yoğurt gerçekten de anne ve babaların çocuklarına gönül rahatlığıyla verebileceği birç

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Uyumadan önce bir kase yoğurt yemenin büyük faydası! Bakın gece boyu vücudunuza ne yapıyor

Yatmadan önce yoğurt tüketmenin faydalarını uyku, sindirim, kilo kontrolü ve genel sağlık açısından değerlendirdik. Yoğurt, gece geç saatlerde aşırı kalorili yiyeceklerden kaçınmanızı sağlayarak ekstra kilo almanızı engeller. Ayrıca sindirim sistemini destekleyerek şişkinlik hissini azaltır. Yoğurt, içerdiği triptofan amino asidi sayesinde daha iyi bir uyku sağlar. Yoğurdun yağsız versiyonunu tercih ederek kalori alımınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Aynı zamanda yoğurt, diş ve kemik gelişimini hızlandırır, raşitizmden korur, kemikleri güçlendirir ve kırılmaları önler. Bu nedenle bebeklerin beslenmesinde altıncı aydan sonra yoğurt eklenmesi önerilir. Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığı destekler.

YATMADAN ÖNCE YOĞURT YEMENİN 5 FAYDASI

yoğurt

Daha iyi uyku: Triptofan içeriği sayesinde uyku düzenini iyileştirir.

Laktoz intoleransı olanlar için uygun: Yoğurt, laktik asit bakterileri sayesinde laktoz intoleransı olan kişilerin tüketebileceği bir alternatif olabilir.

Sindirimi destekler: Probiyotik içeriği ile sindirim sistemi sağlığını iyileştirir.

Sağlıklı kilo kontrolü: Düşük kalorili bir besin olan yoğurt, gece atıştırmalarını kontrol altında tutarak kilo alımını engeller.

Kas oluşumunu destekler: Protein içeriği sayesinde kas gelişimini destekler ve kas kaybını önler.

Yoğurt, içerdiği protein, vitaminler (A, B, C, E ve K) ve mineraller (kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, selenyum vb.) ile besleyici bir gıdadır.

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