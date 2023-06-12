Uyumadan önce bir kase yoğurt yemenin büyük faydası! Bakın gece boyu vücudunuza ne yapıyor Yoğurdun yatmadan önce tüketilmesi konusu, uyku, sindirim, kilo kontrolü ve genel sağlık açısından pek çok fayda sağlayabilir. Her biri tek başına güçlü olan yoğurt, sarımsak ve limon gibi besinler bir araya geldiğinde ise ortaya muazzam bir fayda çıkabilir. Ayrıca yoğurtun ceviz, salata veya ezme ile birlikte tüketilmesi de önerilebilir. Günlük olarak 2-3 kaşık yoğurt tüketimi ise saymakla bitmeyen faydalar sağlayabilir. Yoğurt gerçekten de anne ve babaların çocuklarına gönül rahatlığıyla verebileceği birç