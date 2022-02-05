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Uyuntu ne demek, TDK'ya göre Uyuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Uyuntu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Uyuntu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Uyuntu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Uyuntu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Uyuntu ne demek, TDK'ya göre Uyuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uyuntu ne demek? Uyuntu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uyuntu kelimesi. Peki uyuntu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uyuntu nedir, uyuntu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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UYUNTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uyuntu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre uyuntu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyuşuk, tembel, miskin

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