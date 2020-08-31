Uyurken ağzından girip midesine ulaştı! Yaklaşık 1 metre uzunluğunda
Rusya'da bir ağacın altında ağzı açık uyuyan bir kadının midesine 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Midesindeki hareketlenmeden rahatsız olan kadın doktorda çektirdiği röntgen sonucunda gözlerine inanamadı. Olayın ardından yılan, anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla çıkartıldı.
Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Levaşi bölgesinde akıllara durgunluk veren bu olayda evinin bahçesindeki ağacın altında uyuyan bir kadının ağzından 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Uyanan kadın şikayetleri üzerine gittiği doktorda gerçeği öğrenince şoka uğradı. Özel bir malzeme ile yapılan ameliyattaki o görüntüler sosyal medyada çok izlendi.
Berrak Tüzünataç sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta aşk tazeledi!
Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili arasında güven sorunu yaşanıyor!
Eski basketbolcu Zaza Enden sert çıkış! Murat Övüç tokat yedi
Demet Özdemir'in dans videosuna sosyal medyada beğeni yağmuru!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:31
Benzer Videolar