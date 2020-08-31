Uyurken ağzından girip midesine ulaştı! Yaklaşık 1 metre uzunluğunda

Rusya'da bir ağacın altında ağzı açık uyuyan bir kadının midesine 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Midesindeki hareketlenmeden rahatsız olan kadın doktorda çektirdiği röntgen sonucunda gözlerine inanamadı. Olayın ardından yılan, anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla çıkartıldı.