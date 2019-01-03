Uyurken nefessiz kalan bebek hastane yolunda öldü

Kırklareli'nde uyuduğu sırada nefes almadığı fark edilen bebek ambulansta hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Olay Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ö.F.B. isimli bebeğin uyuduğu esnada nefes almadığını fark eden annesi durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe hemen ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etmek için ambulansa aldı. Hastaneye sevk edilen bebek yoldayken ambulansın içinde hayatını kaybetti. Minik bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatları ile olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA