Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 23 yaşındaki Murathan Kılınç, uykusunda telefonun şiddetli patlaması sonucu yaralandı. 8 ay önce aldığı telefonu yüzünden kolundan yaralanan Kılınç, olayın şokunu atlatamazken o anları ise anbean kameralara böyle anlattı.
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26 Şubat 2021 Cuma 15:54
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