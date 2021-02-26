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  3. Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!

Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 23 yaşındaki Murathan Kılınç, uykusunda telefonun şiddetli patlaması sonucu yaralandı. 8 ay önce aldığı telefonu yüzünden kolundan yaralanan Kılınç, olayın şokunu atlatamazken o anları ise anbean kameralara böyle anlattı.

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26 Şubat 2021 Cuma 15:54
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