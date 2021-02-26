Uyurken patlayan cep telefonu az daha canından ediyordu!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 23 yaşındaki Murathan Kılınç, uykusunda telefonun şiddetli patlaması sonucu yaralandı. 8 ay önce aldığı telefonu yüzünden kolundan yaralanan Kılınç, olayın şokunu atlatamazken o anları ise anbean kameralara böyle anlattı.