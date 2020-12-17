Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Uyuşmazlık Mahkemesinin yeni başkanı Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre Celal Mümtaz Akıncı oldu. Bu kapsamda Celal Mümtaz Akıncı internet arama motorlarında araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

CELAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar’da tamamlamıştır. 1975-1976 eğitim-öğretim senesinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda okumuştur. Bu okulda öğrenci iken 1976 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak hukuk öğrenimine başlamıştır. Hukuk Fakültesinden 1982 senesinde mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak 1984’te Afyonkarahisar’da avukatlığa başlamıştır.

1984-1985 yılları arasında Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesinde yedek subay askerî hâkim olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1988-2000 yılları arasında Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş, 2001 senesinde oluşturulan Olağanüstü Genel Kurul ardından Afyonkarahisar Baro başkanlığına seçilmiştir.

Afyonkarahisar Baro başkanlığı vazifesini sürdürürken 2010 senesinde, 5982 sayılı Kanun’a göre Baro başkanları doğrulusunda seçilen üç aday arasına girmiş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13/10/2010 tarihli Genel Kurulunda oluşturulan seçim neticesinde Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirilmiştir.

Celal Mümtaz Akıncı, 63 yaşında, evli ve dört çocuk babasıdır.