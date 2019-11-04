Uyuşturucu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin önünde iki grup arasında uyuşturucu madde ticareti nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Osman Şen ve Eyüp Tekin tutuklanırken, R.K. ve H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA