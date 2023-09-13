Uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi Emma Coronel tahliye edildi

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, ABD'de tutuklu bulunduğu açık ceza evinden tahliye edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi Emma Coronel tahliye edildi

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, ABD'de tutuklu bulunduğu açık ceza evinden tahliye edildi.

Los Angeles şehrindeki açık ceza evinde tutuklu bulunan dünyaca ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, tahliye edildi. ABD Federal Hapishaneler Bürosu yetkilileri yaptıkları açıklamada, Aispuro'nun tahliye edildiğini doğrulayarak, gizlilik ve güvenlik nedenleriyle tutukluluk süresi sona eren kişiler hakkında daha fazla bilgi verilemeyeceğini açıkladı.

Aispuro'ya 4 yıl denetimli serbestlik uygulanacak

Özgürlüğüne kavuşan Aispuro'ya önümüzdeki 4 yıl boyunca denetimli serbestlik uygulanacağı belirtildi. Bu süre boyunca Aispuro'nun mahkeme tarafından belirlenen yerde ikamet etmesi ve iş ya da ev adresi değişikliğini yetkili makamlara bildirmesi gerekiyor.

Açık cezaevine nakledilmişti

Aispuro, Guzman'ın işlerine dahil olduğunun tespit edilmesi sonrası ABD'deki Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'nda 22 Şubat 2021 tarihinde tutuklanmış ve 3 yıl cezaevinde kalmıştı. Aispuro, geçtiğimiz haziran ayında ise ABD'nin Texas eyaletinde tutuklu bulunduğu cezaevinden açık ceza evine nakledilmişti.

Suçlamaları kabul etmişti

Yakalandıktan sonra ABD'deki federal mahkemede yargılanan Aispuro, 30 Kasım 2021 tarihindeki duruşmada Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığı işlerine yardım ettiği ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığı suçlamalarını kabul etmesi üzerine 3 yıl hapis ve 4 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Sinaloa Karteli'nin eski lideri Guzman ise müebbet hapis cezasını çekmek üzere ABD'nin Colorado eyaletindeki Supermax Hapishanesi'nde tutuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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