Uyuşturucu baronu El Chapo'nun servet değerindeki evi çekilişe sunuluyor!
Uyuşturucu baronu Joaquin Guzman "El Chapo" 2014 yılında tutuklanmamak için güvenlik güçlerinden kaçarken evinin içerisinde bulunan "gizli küvet" tünelinden kaçmıştı. İşte o ev, Meksika'da çekilişe sunulacak, çekilişi kazanan şanslı servet değerindeki eve yalnızca 9 sterlin ile sahip olacak.
Uyuşturucu baronu olarak bilinen Joaquin Guzman namıdiğer El Chapo, Meksika Polisi tarafından yakalanmamak için fırtına kanalizasyonuna bağlanan küvetin altından tünel açıp kaçtığı ev çekilişe sunuluyor. Dışarıdan görünüşü abartısız görünen ev, yaklaşık 184.000 dolar değerinde, 133.000 sterline eşdeğer, ancak çekiliş ile sadece 250 pesoya ya da 9 sterline satılıyor. Dolayısıyla çekilişi kazanacak olan şanslı servet değerindeki bu eve, maliyetsiz sahip olacak.
EL CHAPO DRAMATİK KAÇIŞ ÖYKÜSÜ
Meksika Polisi 2014 yılında, Joaquin Guzman'ı, tutuklamak için harekete geçti. El Chapo yakalanmamak için evinde bulunan fırtına kanalizasyonuna çıkan küvetin altındaki bir tünelden dramatik bir şekilde kaçarak polisi atlatmıştı. Ancak bu kaçış uzun sürmemiş, 6 gün sonra yakalanıp tutuklanmıştı. Hapis hayatı yaşamak istemeyen ve kaçış profesyoneli olan Guzman, Temmuz 2015'te Almoloya de Juarez'deki Altiplano hapishane hücresinde bulunan duşun altındaki delikten kaçarak ikinci firarını gerçekleştirmişti.
2001 yılında Jalisco eyaletindeki maksimum güvenlikli bir Meksika hapishanesi olan Puente Grande'den bir çamaşır arabasına saklanarak ve gardiyanlara rüşvet vererek kaçmayı başardığı da dahil olmak üzere çok sayıda cesur kaçış planları yapıp, gerçekleştirdi.
EL CHAPO KİMDİR?
El Chapo takma adlı Joaquin Guzman 25 Aralık 1954 tarihinde Meksika’nın Sinaloa kentinde dünyaya gelmiştir. Suç kariyerine 1980'lerde Miguel Angel Felix Gallardo başkanlığındaki Guadalajara uyuşturucu kartelinin üyesi olarak başladı. Guzman hızla üye olduğu örgütün saflarında yükseliş gösterdi. 1980'lerin sonlarına doğru örgüt lideri oldu. Onun rehberliği altında Sinaloa örgütü, Meksika-ABD sınırları içinde klimalı tüneller inşa etmek, acı biberde uyuşturucu saklamak da dahil olmak üzere yaratıcı kaçakçılık teknikleri ve stratejileri geliştirdi. Teneke kutular, yangın söndürücüler, sınıra uyuşturucu fırlatma, esrar, eroin, kokain ve metamfetamin de dahil olmak üzere çeşitli yasadışı uyuşturucular üretip, kaçakçılık yaptı.
1993 yılında Guzman Guatemala'da tutuklandı ve Meksika'ya götürüldü. Orada yargılandı ve cinayet suçlamalarından beraat etti, ancak uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah bulundurmaktan suçlu bulunup en sonunda maksimum güvenlikli bir hapishanede 20 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte, rüşvet karşılığında, ceza örgütünü yönetmeye devam etmesine izin veren hapishane yetkilileri tarafından geniş ayrıcalıkları oldu. Çeşitli kaynaklara göre 1995 yılında kartelin başına geçti. 2001 yılında rüşvetçi gardiyanların yardımıyla firar etti. Firarından sonra suçlarına devam eden ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından "Dünyanın en güçlü uyuşturucu kaçakçısı" olarak görülen Guzman, en son, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve cinayet komplosu gibi çeşitli suçlarla yargılandığı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi . Duruşması, yoğun güvenlik önlemleri altında Kasım 2018'de başladı. Şubat 2019'da aleyhindeki tüm suçlamalardan dolayı, beş ay sonra ömür boyu hapse mahkum edildi. Şimdilerde ABD'de hapishanesinde yaşa sürdürüyor.