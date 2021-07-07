Uyuşturucu baronu El Chapo'nun servet değerindeki evi çekilişe sunuluyor!

Uyuşturucu baronu olarak bilinen Joaquin Guzman namıdiğer El Chapo, Meksika Polisi tarafından yakalanmamak için fırtına kanalizasyonuna bağlanan küvetin altından tünel açıp kaçtığı ev çekilişe sunuluyor. Dışarıdan görünüşü abartısız görünen ev, yaklaşık 184.000 dolar değerinde, 133.000 sterline eşdeğer, ancak çekiliş ile sadece 250 pesoya ya da 9 sterline satılıyor. Dolayısıyla çekilişi kazanacak olan şanslı servet değerindeki bu eve, maliyetsiz sahip olacak.

EL CHAPO DRAMATİK KAÇIŞ ÖYKÜSÜ

Meksika Polisi 2014 yılında, Joaquin Guzman'ı, tutuklamak için harekete geçti. El Chapo yakalanmamak için evinde bulunan f ırtına kanalizasyonuna çıkan küvetin altındaki bir tünelden dramatik bir şekilde kaçarak polisi atlatmıştı. Ancak bu kaçış uzun sürmemiş, 6 gün sonra yakalanıp tutuklanmıştı. Hapis hayatı yaşamak istemeyen ve kaçış profesyoneli olan Guzman, Temmuz 2015'te Almoloya de Juarez'deki Altiplano hapishane hücresinde bulunan duşun altındaki delikten kaçarak ikinci firarını gerçekleştirmişti.

2001 yılında Jalisco eyaletindeki maksimum güvenlikli bir Meksika hapishanesi olan Puente Grande'den bir çamaşır arabasına saklanarak ve gardiyanlara rüşvet vererek kaçmayı başardığı da dahil olmak üzere çok sayıda cesur kaçış planları yapıp, gerçekleştirdi.

Bir zamanlar ABD Hazine Bakanlığı tarafından "Dünyanın en güçlü uyuşturucu kaçakçısı" olarak görülen Guzman, şimdilerde 64 yaşında, bir ABD hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor.

EL CHAPO KİMDİR?

El Chapo takma adlı Joaquin Guzman 25 Aralık 1954 tarihinde Meksika’nın Sinaloa kentinde dünyaya gelmiştir. Suç kariyerine 1980'lerde Miguel Angel Felix Gallardo başkanlığındaki Guadalajara uyuşturucu kartelinin üyesi olarak başladı. Guzman hızla üye olduğu örgütün saflarında yükseliş gösterdi. 1980'lerin sonlarına doğru örgüt lideri oldu. Onun rehberliği altında Sinaloa örgütü, Meksika-ABD sınırları içinde klimalı tüneller inşa etmek, acı biberde uyuşturucu saklamak da dahil olmak üzere yaratıcı kaçakçılık teknikleri ve stratejileri geliştirdi. Teneke kutular, yangın söndürücüler, sınıra uyuşturucu fırlatma, esrar, eroin, kokain ve metamfetamin de dahil olmak üzere çeşitli yasadışı uyuşturucular üretip, kaçakçılık yaptı.