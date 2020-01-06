Artık ortalama yaşın da oldukça düştüğü uyuşturucu furyasının detaylarını sizin için derledik. Peki uyuşturucu çeşitleri ve cezaları neler? İşte uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri...

Ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan ve kurtuluşu olmayan bir bağımlılık yapan uyuşturucuların içerisinde hangi maddeler var? Kullanıldığı anda neler yaşanıyor? Kullanılan uyuşturucular kişiye nasıl hissettiriyor ve sonrasında ne tür kalıcı hasarlar bırakıyor?

Bunların hepsinin cevabını bulabileceğiniz bu galerimizi okuduktan sonra, eşinizi, dostunuzu çocukları edineceğiniz bilgi birikimiyle daha tatmin edici bir şekilde uyarabilirsiniz.

UYUŞTURUCU ÇEŞİTLERİ VE BELİRTİLERİ

Artık ortalama yaşın da oldukça düştüğü uyuşturucu furyasının detaylarını sizin için derledik. Peki uyuşturucu çeşitleri ve cezaları neler? İşte uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri...

1- EKSTAZİ (EXTASY)

Diğer İsimler: E, Ex, E n C, eccy, MDMA, XTC, yumurta, pingers, disko bisküvisi, pills, hap, şeker

Türü: Metilenoksimetamfetamin (MDMA) adlı kimyasal bir maddenin sokaklarda kullanılan uyarıcı uyuşturucu türüdür. Genellikle renkli küçük haplar şeklindelerdir ve ağızdan yutularak alınırlar.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Ekstazi, merkezi sinir sitemini etkileyerek bu sistemin oldukça hızlı çalışmasını sağlar ve sanrısal görüntüler görmeyle ortaya çıkar. Hap alındığı andan itibaren 20 dakika içerisinde etkisini gösterir. Aşırı mutlu ve enerjik hissettirmesi ile bilinir. Ortalama bir saat içinde de bu hisler zirve noktasına ulaşır. Etkisi geçtiği andan itibaren yaşanılan o mutluluk ve enerji halleri tam tersine dönüşür. Aşırı yorgunluk ve mutsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bu evreye düşüş evresi denir.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Bu uyuşturucu nabız ve tansiyonu hızlandırdığı için vücut ısısını yükseltmektedir. Bu hapı alan kişilerde iştah kaybı olur hatta genellikle kusma gerçekleşir. Kullanıcıların birçoğunca aşırı terleme ortaya çıktıktan sonra çene kitlenmesi, dişleri gıcırdatma ve göz bebeklerinde aşırı büyüme görülür.

Kalıcı Hasarları: Bu uyarıcı uyuşturucuyu kullananların beyninde sinir zehir etkisi yaramaktadır. Bu da ekstazi kullanan kişilerin depresyona olan eğilimleri arttırır, odaklanma yeteneği oldukça zayıflatır ve hafıza ciddi anlamda zarar görür.

2- METH (KRİSTAL)

Diğer İsimler: Buz (Ice), kristal met, d-meth, shabu (şabu), tina, cam.

Türü: Kristal metamfetamin hidroklorid’in kısa adı met (meth) ve buz olarak geçer. Uyarıcı ve sentetik bir madde olan met, kristal toz veya renksiz cam parçaları şeklindedir. Sigara yoluyla içme, burundan çekme veya şırınga yoluyla alınmaktadır.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Kullanıldığı anda kendini havalardaymış gibi hissetme hali 12 saat boyunca sürmekle beraber aşırı neşe ve uyarılma durumu söz konusudur. Bununla beraber libido artışı sağlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskini arttırır. İştahı keser uzun süre uyanık kalmayı sağlar. Görsel hafızayı artırır.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Bu uyuşturucu tekrarlı kullanım sonucunda uyuşturucunun neşe hissini algılamaz ve zamanla bu durum psikolojik bir hal almaya başlar. Bu nedenle bu uyuşturucu hem psikolojik hem de fizyolojik bir etki yaratır.

Kalıcı Hasarları: Uzun vadede kullanımı ise tam anlamıyla facia olmaktadır. Ömrünüzü yüzde 80 azaltmış olmakla beraber çıban-damar zehirlenmesi, kan hastalıkları, akciğer hastalıları, cilt lekeleri, diş yapısındaki bozulmalar, beyin felci, beyinsel fonksiyonlarda azalma, sanrılar göreme, paranoya gibi bir çok kalıcı hasar bırakmaktadır. Sinir uçlarını emerek mutluluk hormonu salgılattığı için bir süre sonra sinir uçları körelir ve normalde keyif veren şeyler bir zaman sonra mutluluk hissettirmemeye başlar.

3- ESRAR (HAŞİŞ)

Diğer İsimler: Ot, marijuana, yaban otu, uyarıcı, esrarlı sigara, koza, kenevir, haşiş

Türü: Kenevir bitkisinin çiçeklerinden ve tohumlarından elde edilen uyuşturucu maddedir.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Ciğerler veya mide yoluyla kana karışan esrar, vücutta bir rahatlama hissi yaratmaktadır. Uyuşturucunun kullanımıyla birlikte aşırı derece iştah açtığı gözlenmektedir. Kan şekerini düşürdüğü için rahatlama ve mutluluk sağlatır.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Uyuştucu dikkat dağınıklığı, göz kanlanması ve ağız kuruması gibi özellikler ortaya çıkarmaktadır.

Kalıcı Hasarları: Nefes hastalıkları en sık görülen kalıcı hasarlarından birisi olmaktadır. Bunun yanında erkeklerde sperm sayısının ve cinsel isteğin azalmasına yol açar. Aşırı derece bağımlılık yaptığından dolayı psikolojik hastalıklar meydana gelmesi kaçınılmazdır. Sosyal ortamlardaki bozuklular da bu uyuşturucunun kullanımıyla doğru orantılı olmaktadr.

4- KOKAİN

Diğer İsimler: Coke, kar, Charlie, kaya, baz, şeker bloku, serbest baz

Türü: Koka bitkisinin yapraklarından elde edilen, görünüm itibariyle beyaz bir toz olan ve hem uyarıcı hem de uyuşturucu olan bir maddedir. Kullanımı ise yaygın olarak burundan çekme, iğne yolu, diş etlerine sürülerek veya yutularak olmaktadır.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Bu uyuşturucunun içinde yer alan dopamin adlı kimyasal madde direk sinirlere etki edip oldukça fazla bir kendinden geçme hali yaratır. Farklı bir şekilde uyanma hissi vermesinin dışında, kendine güven hissi verir ve konuşma isteği uyandırır. Kullanıldığı andan itibaren kalp atışlarında hızlanma, paranoya olma, sanrılar görme eğilimi gösterir.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Kullandıktan sonra kişi, belirgin olarak şiddetli saldırganlık eğilimi göstermektedir.

Kalıcı Hasarları: Akabinde uyku bozukluklukları, cinsel iktidarsızlık, kasılmalar ve sanrılar görme, beyin felci ve böbrek yetmezliği de zamanla bu uyuşturucunun etkileri olmaktadır. En gözle görülür hasarı ise burundan çekildiği için burun iç zarına ve semptomunun çökmesine sebebiyet verir.

Artık ortalama yaşın da oldukça düştüğü uyuşturucu furyasının detaylarını sizin için derledik. Peki uyuşturucu çeşitleri ve cezaları neler? İşte uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri...

5- SPEED (UYARICI)

Diğer İsimler: Whiz, nokta, zip, go-ee, kar, gaz, saf, eve, gogo

Türü: Speed, amfetamin türünden olan sentetik bir uyarıcıdır. Renk olarak kirli beyaz görünümünde olan bu uyarıcı, bazen toz pembe bazen kahverengi de olabilmektedir. Toz, kabarcık veya kapsül şeklinde olabilmektedir. Kullanımı ise ağızdan yutarak, sigara gibi içine çekerek veya makattan alınabilmektedir.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Alındığı andan itibaren amfetaminlerin ortak özelliği olan enerji ve heycan duygusunu arttırmaktadır.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Uyarıcının alınmasının ardından oldukça uzun bir süre ayık kalma süreci yaşanmaktadır. Bunun sebebi olarak da beden ve beyin arasındaki bağı maksimum şekilde hızlandırmasıdır. Akabinde nefes ve tansiyon artışı, aşırı terleme ve sıcaklık hali, çene kitlenmesi, baş ağrıları ve bulanık görme de vazgeçilmez etkileri arasındadır.

Kalıcı Hasarları: Kalıcı hasarları met (meth) ile aynı özellikleri taşımaktadır. Hızlı yaşlandırma, aşırı kilo kaybı, saldırganlık, sanrılar görme, davranışsal ve duyusal bozukluk olarak sıralayabiliriz. Bu uyarıcıyı beyazlatmak için kimyasal detarjanlar kullanılmaktadır. Bunun için de cilt ve diş yapısı bozukluğu, saldırgan haller davranışsal anormallikler içindeki kimyasalların fizyolojik ve psikolojik etkilerinin göstergesidir.

6- GHB (UYUŞTURUCU)

Diğer İsimler: G, fantazi, sıvı E, ciddi fiziksel yaralama (GBH)

Türü: Gama-hidroksibütrat (temizlik maddesi) elde edilen uyuşturucu bir maddedir ve sıvı ekstazi olarak da ifade edilmektedir. Fakat kimyasal olarak herhangi bir benzerlikleri yoktur sadece uyuştucuya verilen tepkisel benzemelerden dolayı bu şekilde bilinmektedir.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Aşırı sevinç, arzu verici, etkileri olan GHB, rahatlatıcı etkisiyle de bilinir. Doz aşımı olduğunda baygınlık, kusma ve aşırı kasılmalar gözlemlenir. Sıvı olmasından dolayı alkolle karıştırılır. Fakat bu uyuşturucu alkolle karıştırdığı takdirde içenin yaşama şansı bir mucize sayılmaktadır. Uyuşturucunun en belirgin özelliği ise sese, ışığa aşırı duyarlılık ve tepkilerin durgunlaşması olmaktadır.

7- EROİN

Diğer İsimler: Mal, toz, peynir, kaşar, beyaz.

Türü: Halk arasında Afyon olarak bilinen ilaç türünün bir maddesidir. Genellikle şırınga yolu ile alınmaktadır.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Bu madde kullanıldığı andan itibaren beyne iletilen emirler yavaşlar kişi kendini oldukça rahat hisseder. Fakat maddeyi alan kişide ağız kuruluğu, nefes alıp vermede yavaşlama, mide bulantısı ve kusma, kan basıncı ve kalp atışı yavaşlaması ve kabızlık yapar.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Maddenin etkisinin geçmesiyle beraber ruhsal bozukluk, ani bir çöküntü, şırınga yolu ile alındığı için HIV ve hepatit enfeksiyonları, madde bağımlılığı artması, ve aşırı dozda ölümle sonuçlanma görülür.

Kalıcı Hasarları: Kalıcı hasarları başta kadın ve erkekte kısırlık olmakla birlikte, bellek bozukluğu yaratmaktadır. Genelde bu maddenin saf hali bulunamadığından dolayı içine karıştırılan kimyasallardan dolayı öldürücü bir madde olmaktadır. İlacın belirli bir süre kullanımından sonra damar enfeksiyonları, tetanos, apse, kalp, karaciğer, akciğer ve beyinde çok ciddi hasarlar bırakmaktadır.

8- YATIŞTIRICI (DEPRESANLAR)

Diğer İsimler: Benzos, yatıştırıcı, serries, mandies, sleepers (tulum)

Türü: Yatıştıcı olarak bilinen bu bu maddeler beynin ve bedenin işlevselliklerini yavaşlatmak ve rahatlatmak için kullanılmaktadır. Ne yazık ki bu türlerin bazıları reçeteli olarak satılıp uyuştucu satıcıları için moral değiştirici ilaç olarak ifade edilmektedir.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Alındığında merkezi sinir sistemine etki edip stresi, kaygıyı ve paranoya hislerini azaltmaktadır. Kullanıldığı andaki etkileri ise baş dönmesi, düşük tansiyon, gibi etkileri görünmektedir.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Kullanıcıların birçoğu sosyal hayatlarındaki etkileşimlerinin arttığını ifade etsele bile aslında bu yatıştırıcıyı çare ve kaçış olarak görmektedirler.

Kalıcı Hasarları: Yatıştıcılar genel olarak uyuşturucuların yan etkilerini hissetmemek için kullanılmaktadır. Doktor gözetiminde verilen yatıştıcıların da aşırı dozda alınmasıyla beraber koma veya ölümle karşılaşmak kaçınılmaz bir son olmaktadır.

9- LSD (ASİT)

Diğer İsimler: Lizerjik asit dietilamidi, LSD -25 veya asit.

Türü: LSD 16 Kasım 1938'de Albert Hoffman tarafından yanlışlıkla sentezlenmiştir. Çavdardan veya diğer tahıllardan sentezlenen bu likid uyuşturucunun elde edilişi doğal sentezlenişi ise kimyasaldır. Tahılların bu illegal haldeki sentezlenme işlemi genellikle Amerika'daki yer altı labratuvarlarında gerçekleştirilir. Genellikle bir emici kağıt üzerine damlatılarak ağız yoluyla alınır. Çok tehlikeli olan bu uyuşturucunun kullanım eşiği 20-30 mikrogramdır. LSD ilk defa 16 Kasım 1938'de Albert Hoffman tarafından yanlışlıkla sentezlenmiştir ve hala dünyanın en kuvvetli halüsinasyon gösteren maddesidir. Halüsinasyon konusunda sihirli mantarlardan 100 kat daha etkilidir.

Kullanıldığı Anda Etkileri: Kullanıcıyı dünyadan tamamen ayıran bu uyuşturucu; göz bebeklerinin büyümesine, kalp atışlarının artmasına, mide bulantısına, kan basıncının artmasına, vücut ısısının artmasına, iştah kaybına sebebiyet verir.

Kullandıktan Sonra Etkileri: Müthiş bir duygusallık hissettirir. İyi bir ruh halinde olanlara çok mutluluk verir, kötü ruh halinde olanlara ise Dünya'daki cehennemi yaşatır. Müthiş bir halüsinasyon etkisi vardır. Yaratıcılığı artırır. İnsana hayal dünyasında imkansızları yaşatır. Kuşlarla uçan, uzay yolculuğu yapan, objelerle iletişime geçen ve hatta karşılıklı diyalog kuran insanlar çoktur. Daha çok renkli görmeyi sağlar. Bilinç altındaki göülü kişileri ve olayları gün yüzüne çıkarır.

Kalıcı Hasarları: Beyinde ve psikolojide kalıcı hasarlar verebilir. Özellikle melankolik kişiler LSD aldığı zaman çoğunlukla "bad trip" denilen aşırı melankolik sürece girerler ve bu da psikolojilerinde kalıcı hasara sebebiyet verebilir. Öte yandan LSD alıp ne yaptığını bilmeyerek uçacağını zannederek camdan atlayan, kör olana kadar güneşe bakan veya cinayet işleyen vaka sayısı da oldukça fazladır.

UYUŞTURUCU ÇEŞİTLERİ VE CEZALARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan suç terimleri sözlüğünde uyuşturucu madde ;

“Bitkisel kökenli veya sentetik olup, merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel, ruhsal bağımlılık hallerine yol açan, bazı durumlarda tek konulu (kullanımının devamı üzerine dozajı artırma ihtiyacının duyulması), diğer bazı durumlarda ise çift konulu (aynı kişinin değişik uyuşturucuları kullanması) tutku yaratan bütün maddeler; (Türk Ceza Hukukuna göre) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, kanunlarda ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak bakanlar kurulunca çıkartılan kararlarda uyuşturucu madde olduğu kabul edilerek, tıbbi ve bilimsel amaçlar dışında imali, ithali, ihracı, satılması, satın alınması, bedelsiz devredilmesi, bedelsiz devralınması, bulundurulması, sevk edilmesi, nakledilmesi, kullanılması yasaklanan veya ruhsata (izne) bağlanan, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak, belirtilen eylemlere konu edilmesi suç oluşturan doğal veya yapay maddeler olarak tanımlanmıştır.

Bunun yanında genel tanım olarak ise, Tıbbî amaçlar dışında kullanılması neticesinde belirli dozda alındığı zaman; kişinin sinir sistemi üzerinde etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, bağımlılık yapan, kanunların kullanılmasını, bulundurulmasını ve satışını yasakladığı maddeler” olarak tanımlanmaktadır.

Uyuşturucu maddeler elde edildikleri malzemeye göre doğal ve sentetik olarak 2 ana bölüme ayrılırlar. Biz burada,insan vücudu üzerinde görülen etkileri baz alan bir sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Buna göre uyuşturucu maddeler temel olarak merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar, uyaranlar ve halüsinojenler olarak 3 ‘e ayrılır;

* Merkezi sinir sistemini yavaşlatan doğal uyuşturucular; afyon, morfin, eroin ve kodeindir.Merkezi sinir sitemini yavaşlatan sentetik uyuşturucular ise ; barbitüratlar,trankilizanlar ve sedatiflerdir.

* Merkezi sinir sistemini uyaran doğal uyarıcılar; kokain, koka yaprağı ve cracktır. Merkezi sinir sistemini uyaran sentetik uyaranlar ise; amfetaminler, captagon ve extacydir.

* Halisinojen denilen hayal gösterici uyaranlar ise; esrar, marihuana,meskalin ve LSD’dir.

Şimdi bu maddelerin özelliklerine ve etkilerine tek tek değinelim.

DOĞAL UYUŞTURUCU VE UYARICILAR

Artık ortalama yaşın da oldukça düştüğü uyuşturucu furyasının detaylarını sizin için derledik. Peki uyuşturucu çeşitleri ve cezaları neler? İşte uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri...

AFYON: Uluslararası literatürlerde “opium” olarak bilinen afyonun eldesi oldukça zor ve zahmetlidir.Olgunlaşan bitkinin üzeri enlemesine hafiçe çizildiğinde beyaz renkli bir sıvı açığa çıkar ve bu sıvı havayla temas edince kahverengiye dönüşür. İçeriğind emorfin bulunan bu özüt, saf afyondur. Satışı için kaynatılarak bir takım işlemlerden geçmesi gerekir. Yenerek, sigara ile birlikte içilerek ya da sıvı halde enjekte edilerek vücuda alınır.Ağrıları dindirici ve vücudu sakinleştirici bir etkisi vardır. Yalancı bir keyif hali verir ancak bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi, renk algısında bozukluk, kalp ve solunum yavaşlaması ile zehirlenme hali başlar. Afyonun tek seferde çok miktarda vücuda alınması ile içen kişi komaya girebilir.

MORFİN: Afyonun içinde bulunan 25 çeşit alkaloitten biridir. Ham afyon topağında ki asıl uyuşturucu madde morfindir. Sıvı halde enjekte edilerek vücuda alınır. Parlak beyaz kristal veya kireç görünümünde olabileceği gibi, bej ya da kahverengi de olabilir. Afyonda olduğu gibi ağrı kesici ve keyif verici bir etki yapar. Bazı durumlarda kişi tedavi amaçlı olarak morfin almış olsa dahi bu maddeye karşı bağlılık geliştirebilir. Kısa süreli keyif ve rahatlamaya tezat olarak, eski ruhsal sıkıntılar ve ağrıdan artış göstermiş olarak tekrar eder. Vücutta bitkinlik ve soğuk terlemeler başlar. Kalp çarpmaları artar ve kişi ölmek üzere olduğu korkusu yaşar. Bu etkilerden kurtulmanın yolunu tekrar morfin kullanarak keyif alma sürecine geri dönmede arar. Yoksunluk krizleri görülebilir.

EROİN: Morfin gibi afyonun içinde bulunan alkaloitlerden bir tanesidir. Çeşitli ısıl ve kimyasal işlemler sonucunda elde edilir. Rengi parlak beyaz, gri, fildişi, kahverengi gibi ve yapısı kristalimsi ya da un inceliğinde olabilir.Uyuşturucu maddeler içinde en kuvvetli ve dolayısıyla tehlikeli olanı eroindir. Bir kimsenin 2. kullanımdan itibaren bağımlı olabilmesi mümkündür. Bağımlı hale gelinmesi durumunda yaklaşık 6-8 saatte bir vücuda alınma ihtiyacı duyulur. Burundan ya da sigaranın ucuna ekleme şeklinde alınır. Zamanla maddi yetersizlik nedeniyle, daha az miktarda ürünle daha çok etki yaşamak için damardan alınma yoluna gidilir. Alınmadığ takdirde çok ağrı krizler yaşanabilir.

Eroin, morfine nazaran 4-10 kat daha etkili olan bir zehirdir.Eroine bağılı hale bir kişi, ilk zamanlarda aldığı zevki tekrar yaşayabilmek için dozajı arttırabilir. Zamanla ise zevk için değil, yoksunluk krizinin yarattığı kramplardan ve buhrandan kurtulmak için eroin kullanımı başlar. Şİddetli ağrılar ve vücut kırgınlığı, gözlerde anlamsız bakışlar, kambur bir vücut şekli, ağı kuruluğu, yüz renginde solgunluk,titreme ve terlemeler devam eder. Psikolojik boyutlarda ise, yaşayan bir ölüden farksız hale gelen eroinman, derin üzüntüler ve duygusal ızdıraplar yaşar. Eroin bağımlısı olan kişilerde kısırlık sorunları görülebilir. Bunun yanı sıra damar enfeskiyonları, kalp, akciğer, karaciğer ve beyinde ciddi hasarlar oluşabilir. Bir süre sonra eroin kullanımının aniden kesilmesi ve vücuda alınmaması bile ölümlere neden olabilir.

Eroin ticareti, dünya çapında çok büyük para akışlarına neden olmaktadır. Bir eroin bağımlısının günde ortalama 150 mg. katkılı toz eroin kullandığı ve dünyada yaklaşık 10.000.000 eroin bağımlısı olduğu kabul edilirse, dünya genelinde günlük 15 ton gibi dehşet verici bir eroin tüketimi olduğu sonucuna varabiliriz. Bu sektörden kazanç elde eden çok büyük suç organizasyonları vardır ve devletlerin “onlarla birlikte değil” , onlara karşı hareket etmesi gerekir.

KODEİN: Morfinin kimyasal süreçlerden geçirilmesi ile elde edilen bir çeşit uyuşturucu maddedir. Afyonda 0.5 oranında bulunur. Uzun süreli kullanımlarında bağımlılık yapar. Tablet veya toz haldei ağızdan makattan ya da enjeksiyon yolu ile vücuda alınır. Ciddi bir öksürük ve ağrı gidericidir.Aşırı dozda kullanımında bilinç kaybı, mide bulantısı, beyin sarsıntısı geçirilebilir.Alışkanlık yapmış olsa dahi, kodeinden vazgeçmek, diğer uyuşturucu nitelikli maddelere göre daha kolaydır.

SENTETİK UYUŞTURUCULAR

Artık ortalama yaşın da oldukça düştüğü uyuşturucu furyasının detaylarını sizin için derledik. Peki uyuşturucu çeşitleri ve cezaları neler? İşte uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri...

BARBİTÜRATLAR : Merkezi sinir sistemine etki ederek sakinleştirici ve yatıştırıcı etki gösteren barbitüratlar, doktorlar tarafından tedavi amaçlı olarak verilirler. Farklı renk ve şekillerde olabilen bu maddenin piyasada farklı amaçlarla en yaygın olarak kullanılanları sarı ve mavi kapsül halde olanlarıdır. Düşük dozda alımlarında, umursamazlık ve gevşeme hali gözlemlenir. Uzun süre kullanımın ardından maddeye tolerans geliştiren kişide, uyku bozuklukları,iştah kaybı , bulantı, istemsiz kas hareketleri gibi etkiler görülebilir.Yüksek dozda ve özellikle alkolle birlikte alımlarında, ölüme sebebiyet verebilir.

TRANKİLİZANLAR : Kişiyi sakinleştirmek ve uyku haline neden olmaksızın rahatlatmak, korkularını azaltmak için reçete edilen ilaçlar olarak karşımıza çıkar. Piyasada farklı amaçlarla kullanılan ve en çok suististimal edilenleri Diazepamlar ve Meprobamate’tir.Yüksek dozda kullanımında uyuklama ve ağız kuruluğu, ağır travmalarda ise solunum yetersizliği ve koma görülebilir.

SEDATİFLER: Hızlıca etki eden ve etkisi 10-18 saat kadar sürebilen maddelerdir. Zihni yatıştırır ancak uyku hali sağlamaz. İlk kullanımlarda cesaret ve keyif verse de zamanla bu duygular yerini yalnızlık ve yetersizlik hislerine bırakır.

KOKAİN: Parlak beya renkte, acı bir tacı olan, suda ve alkolde erime özelliğine sahip kokusuz bir tozdur.Koka yaprağının temel alkaloitidir ve kimyasal işlemler sonucunda elde edilir.300 kg koka yaprağı, 0.5 kg kokain eldesi sağlar ve genellikle bu ürün sodyum bikarbonat gibi beyaz to haldeki farklı ürünlerle karıştırılarak seyreltilir.En yaygın kullanım şekli burundan çekmek şeklindedir. Sıvı halde enjeksiyon ya da sigara ile birlikte de kullanılabilir.Hızlı etki eder ancak bu etki de kısa sürelidir. 30-60 dakika içinde tekrar alınmadığı zaman yoksunluk belirtileri gözlemlenebilir.Başlangıçta sağladığı neşeli ve eğlenceli ruh hali, zamanla yerini defresif ve çöküş içinde bir bunalım haline bırakır. Zihinde eğlenceli etkiler oluşturması nedeniyle kolay bağımlılık geliştirilir. Zamanla kalp ritim bozukluklarına, tansiyon hastalıklarına, burun kanamalarına,kısırlıklara,bronşlar ve akciğerde hasara neden olabilir. Bazı kişilerde tiklere ve migrene yol açtığı gözlemlenmiştir. Bunların yanı sıra vücuttaki en önemli etkilerinden bir tanesi de, beyinde tıkanmalar oluşturabilmesidir. Kokainin damarları daraltıcı etkisi sebebiyle damar tıkanıkları ve çeşitli sara nöbetleri yaşanabilir. Psikolojik boyutta ise, sinirlilik hali, sosyal fobiler geliştirme,sıkıntı, umutsuzluk, uyku düşkünlüğü gibi etkiler yaşanır. Görülen halüsinasyonlar neticesinde gerçeklik algısı yitirilebilir.

Bütün bu ağır yan etkiler ve hızlı bağımlılık kazanılmasına rağmen, kokain kullanımının aniden kesilmesi ölümlere yol açmaz. Bu nedenle bağımlılar maddeden izole edilerek tedavi edilebilir ve kokain bağımlılığından kurtulmak, diğer pek çok uyuşturucu maddeye nazaran daha kısa bir zaman alır.

KOKA YAPRAĞI : Küçük alanlardan çok gelir elde etmek için yetiştiriciliği yapılan, yaklaşık 1-1.5 metre boyunca geniş yapraklı bir bitkidir. Çoğunlukla Bolivya, Peru ve Kolombiya’da bulunur. Eski kızılderililer tarafından, açlık ve yorgunluk hissini ortadan kaldırdığı için kullanıldığı bilinmektedir.

CRACK (TAŞ) : Kokainin bir çeşidi olan crack, eser ve aseton içeren kuvvetli bir uyuşturucu maddedir.Eroine göre daha ağır bağımlılıklar geliştirebilir.Burun yoluyla, sigara ile ya da sıvı halin enjeksiyonu ile vücuda alınır. Çok ciddi paranoyak etkilere, şiddetli ağrı, titreme, terleme, kalp ritim bozuklukları ve nefes darlıklarına yol açar. Uyuşturucu maddeler içerisinde en tehlike olanlarındandır.

SENTETİK UYARANLAR

Artık ortalama yaşın da oldukça düştüğü uyuşturucu furyasının detaylarını sizin için derledik. Peki uyuşturucu çeşitleri ve cezaları neler? İşte uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri...

AMFETAMİNLER: Uyku düşkünlüğünün tedavisinde, zayıflama ilaçlarında ve bazı epilepsi türleri ve parkinson hastalığında kullanılan ilaçlarda bulunan bu madde, uyuşturucu amaçlı olarak alındığında vücutta ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Ağız yolu ile alınır ve çok hızlı etki gösterirler. Çok düşük dozlarda alımında bile, vücut aktiviteleri hızlanır, uykusuzluk ve yeme bozuklukları artar. Kan basıncının ani artması, kalp çarpım sayısının artması, beyindeki küçük kılcal damarlarda geri dönüşü olmayan felçler oluşması, amfetaminin bazı etkilerindendir. Bağımlılık yapabilir ve yoksunluk halinde sinir krizleri ortaya çıkar. Uzun süreli kullanımlarda paranoyak inanışlar, saplantılar, sanrı ve halüsinasyonlar, vücut ısısının ani artışı gibi durumlar yaşanabilir. Yüksek doz alımlarda ölümler yaşanabilir.

-Meth: Kristal metamfetaminin kısa adı olan meth, kristal toz veya renksiz cam parçaları şeklindedir. Sigara ile, burundan ya da şırınga yolu ile vücuda alınır. Alındığı andan itibaren aşırı bir mutluluk ve uçma hissi yaklaşık 12 -14 saat sürer. Libidonun kontrolsüz artışına neden olarak, çeşitli cinsel hastalıkların bulaşma riskini artırır. Tekrar eden kullanımlarda verdiği mutluluk hissi azalır. Uzun vadede insan ömrünü 3/4 oanında azaltır.Kan ve akciğer hastalıklarına, damar zehirlenmelerine,diş ve çene hastalıklarına yol açar. Normal zamanlarda mutluluk veren olgular bile, sinir hücrelerinin tahribatı sonucu mutluluk veremez olur. Kişi zamanla duygularını ve algılarını kaybeder.

-Speed: Kirli beyaz renkte, pembe ya da kahverengi, toz halde, hap ya da tablet şeklinde olabilir. Sigara ile birlikte, ağızdan ya da makattan vücuda alınabilir. Amfetamin türevlerinin ortak etkisi olarak, oldukça uzun süren bir uyanıklılık hali, aşırı bir heyecan ve mutluluk yaşanır. Kalp atışları artar, kan basıncı yükselir, çene kitlenmeleri, terlemeler, solunum yetersizlikleri yaşanabilir. Uzun vadeli etkileri meth gibidir. Bilişsel bozukluklar, paranoyalar, diş ve çene hastalıkları, saldırganlık, mantıklı düşünme yetisinin kaybı, görme bozuklukları, gerçeklik algısının yitirilmesi, zamanla duygu kaybı ve erken gelen ölümler en bilinen etkilerindendir.

CAPTAGON: Etken maddesi fenityllin olan bu uyuşturucu çeşidi, özellikle Arap ülkelerinde geniş bir alıcı kitlesine sahiptir. Zamanla içeriğine metamfetamin ve kokain eklenmesiyle farklı çeşitleri de ortaya çıkmıştır.Saldırganlık, sinirlilik, halüsinasyon gibi yan etkilere sahiptir. Pek çok terörist saldırıda yer alan eylemcilerin bu tip bir uyuşturucu madde kullandıkları düşünülmektedir. Nitekim Amerika’da yaşanan pek çok saldırı olayında faillerin captagon haplarından kullandıkları ortaya çıkmıştır.Vücuda alınmasından sonra anında beyne ve sinir sistemine etki eder. Kalp atışının hılanması, kan basıncının ve vücut hızının artması gibi etkilere ek olarak uzun vadede depresyon, uyku bozuklukları ve kalp ve damar zehirlenmeleri görülebilir.

EXTACY: Merkezi sinir sitemini uyaran sentetik bir uyaran çeşididir. İçeğindeki etken maddelerin ve oranarının değiştirilmesiyle çeşitli etki ve özelliklerde haplar üretilebilmektedir. Günümüzde extacy hapların bir moda ve zararsız bir uyuşturucu denemesi gibi gösterilmesi nedeniyle kullanımı artmış ve kullanım yaşı oldukça düşmüştür.Vücuda alındıktan itibaren ilk 1 saat içerisinde etkisini göstermeye başlar ve bu etki 4-6 saat kadar devam eder. İleriki saatlerde de bazı etkilerin devam ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle psikolojik boyutta yaşanan etkiler bazı durumlarda aylarca sürebilmektedir.

Extacy etkisiyle kişi kendini daha cesur, mutlu, enerjik ve güçlü hisseder. Bunların yanı sıra vücut ısısında ve kan basıncında artış,çene kitlenmesi, terleme, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görme bozuklukları, algısal bozukluklar, halüsinasyonlar,gerçeklik kaybı ve önemli hafıza kayıpları gibi durumlar yaşanabilir. Vücudun komplikasyona girmesi ve kalp atışlarının ani hızlanması gibi durumlarda, kalp krizleri, vücudun şoka girmesi ve ölümler yaşanabilir.

HALÜSİNOJENLER

Artık ortalama yaşın da oldukça düştüğü uyuşturucu furyasının detaylarını sizin için derledik. Peki uyuşturucu çeşitleri ve cezaları neler? İşte uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri...

ESRAR : Dişi Hint kenevirinden elde edilen bitkisel bir uyuşturucu maddedir. Dünyada bazı ülkelerde kullanımı yasal olan bu uyuşturucunun vücuda etkileri, kalp atışlarının hızlanması, uyuşukluk hissi, boğazda kuruluk, zaman ve hız algılarının bozulması, düşünsel bozukluklar ve ölüm korkusu şeklindedir.Esrar etkisi altında kişi gereksiz yere güler, gözleri kanlanır, denge kayıpları yaşar,yakın zamanı hatırlamakta güçlük çeker. Etkisi aalmaya başlayınca derin bir uyku hali, huzursuzluk ve bitkinlik hissi yaşanır.Esrarın sinir hücrelerini tahrip edici özelliği vardır. Beyinsel bağlantılarda ve reflekslerde sorunlar yaşanır. Akciğer hastalıklarına ve kansere neden olabilir. Özellikle erkeklerde kısırlık gözlenebilir.

Paranoya, huzursuzluk, öğrenme bozuklukları,uyku ve iştah bozuklukları, depresyon, panik atak gibi pek çok zararının yanı sıra, özelliklere akciğerde de ciddi tahribatlara yol açar.Kronik bronşit ve akciğer kanseri gibi hastalıkları tetikler. Bağımlılık halinde psikojenik tedaviler uygulanır. Ülkemizde esrar ulaşımının kolay olması, bu maddenin kullaımını arttımış ve kullanım yaşının giderek düşmesine neden olmuştur. Ayrıca, esrarın içine karıştırılan çeşitli kiyasallarla etkisi,zararları ve bağlayıcılığı kat kat arttırılmaktadır.

MARİHUANA: Kurutulmuş kenevirden elde edilen tehlikeli bir uyuşturu maddedir.Üreme fonksiyonlarında tahribatlar ve ciddi akciğer hastalıklarına yol açabilir.Kısa süreli hafıa kaybı ve görme bozuklukları da bilinen etkileri arasındadır. Kişiye keyif,huzur ve dinginlik hissi yaşatmasının yanı sıra, düzenli olarak marihuana kullanan kişilerde düşünsel yetilerin bozulduğu görülmüştür.

MESKALİN (KAKTÜS): Duyu organlarının işleyişinde bozukluklara neden olan bu uyuşturucu, bir çeşit kaktüsten elde edilen alkaloitlerden biridir. Hap olarak ağızdan ya da sıvı halde enjeksiyon ile çeşitli içeceklerle birlikte içilerek vücuda alınır. Etkisi yaklaşık olarak 12-15 saat sürebilir. Oldukça acı bir tadı vardır. Renklerde yoğunluk ve algısal farklılıklara, zaman ve hız algısında bozukluklara, normallik bilincinde sapmalara(örneğin normalde çok sıradan olan bir şeyin ya da durumun olağandışı gibi algılanması) ve yönelim bozukluklarına yol açar. Fiziksel olarak kan basıncı yükselir, kalp atışları artar, depresyon belirtileri gözlenir. Bazı durumlarda psikoz etkiler ve intihar girişimleri de yaşanabilir.

LSD : Çok ciddi psikolojik hasarlara yol açan bir uyuşturucu maddedir.Çavdar bitkisi üzerinde barınan bir çeşit mantardan elde edilir. Bazı kişilerde sadece 1 defa kullanımı bile, yıllarca sürecek bir psikolojik tedaviyi gerektirebilir. Fİziksel bağımlılık geliştirmekten ziyade, çok ciddi ruhsal yıkımlara ve ağır depresyonlara neden olduğu kabul edilir.Kullanım esnasındaki psikolojik duruma göre kişiye aşırı bir mutluluk hali de yaşatabilir, çok büyük ruhsal sıkıntılar da yaşatabilir. Kişinin gerçeklik ve değerlendirme algıları bozulur. Görülen hayaller gerçeklik olarak algılanmaya başlar. Bu durum istemsiz ölümlere bile yol açabilmektedir. ( denize atladığını düşünerek camdan aşağı atlanması gibi)

LSD, eroin ya da kokain gibi bir bağımlılık hali meydana getirmese de, kişi bu maddeye karşı tolerans geliştirebilir. Uzun vadeli olarak en önemli sayılabilecek etkisi, geri dönüşler yaşatmasıdır. Asit geri dönüşleri olarak adlandırılan bu etkiler, LSD kullanımı sırasında yaşanan etkilerin aylar hatta yıllar sonra bile tekrar yaşanabilmesi durumudur.Bu uzun vadeli asit geri dönüşleri, kişinin hayatını ciddi boyutlarda etkileyebilir, ağır depresyonlara ve intihar girişimlerine neden olabilir.

Kullanıcılar arasında “bad trip” olarak adlandırılan ağır melankolik duygular yaşatır. Bu ruh hali içinde olan LSD kullanıcılarının intihar girişimleri sıklıkla yaşanan vakalardandır. Bilinçaltındaki travmaları ve takıntıları gün yüzüne çıkartır. LSD etkisindeki kişilerin bu gibi nedenlerle cinayet işledikleri dahi bilinmektedir.

Bu sınıflandırmaların dışında, henüz etken maddesi gereği bir sınıflandırmaya dahil edilmemiş olan ve son yıllarda ülkemizde gençlerin ölümlerine neden olan tehlikeli bir uyuşturucu madde daha vardır;

BONZAİ: Çeşitli hastalıkalrın teşhir ve tedavisi için labaratuar ortamında geliştirilen ancak suistimal edilerek uyuşturucu madde pazarına dahil edilen bonzai, esrar benzeri etkileri sahip ancak çok daha tehlikeli olan bir uyuşturucu türüdür. Bilinen aksine, bonzai bitkisel bir ürün değildir. İçeriğinde çeşitli kimyasallar bulunmaktadır. Gençler bu maddenin bitkisel olduğunu ve dolayısıyla zararsız olduğunu düşündükleri için en azından 1 defa denemek istemektedirler. Oysa bonzai, tek kullanımda bile beyin üzerinde ciddi tahribatlara neden olan, şizofrenik özellikler kazanılmasına yol açan ciddi bir zehirdir.İçeriğindeki kimyasal maddenin cinsine ve miktarına göre etkileri farklılık gösterebilir.

Bonzai içeriğinde bulunan maddelerin henüz sadece %25i tespit edilebilmiştir. Hu-200 denilen bir madde sayesinde, esrardan 150-200 kat daha ağır etkiler gösterebilmektedir. Terleme, kusma, titreme, bilinç kaybı, kalp atış hızının aşırı artması, tansiyon dengesizliklikleri,kan basıncının ani artması gibi etkilerin yanı sıra en sık yaşanan durumlardan biri de ” ölüm tribi” denen kısmi bir felç halidir. Vücutta uzun süreli uyuşmalar, baygınlık hali ve hareket edememe ile kendini gösteren bu durum, kişinin öleceğini düşündüğü ve ciddi korkular, panik ataklar, psikolojik buhranlar yaşadığı bir evredir. Bu etkinin psikolojik ararları çok ciddi boyutlardadır.

Bonzai kullanan kişiler, ölüme en yakın duygunun bunu içmek olduğu ve böyle bir etkiyi yaşamaktansa gerçekten ölmenin daha az sancılı olacağını belirtmişlerdir. Bu duruma gelen biri,yasadışı madde kullanmış olduğu için ya da hereket yetisini kaybettiği için hastaneye gidememekte ve ölümler yaşanabilmektedir.

Bunların yanı sıra ülkemizde olan ve olmayan pek çok uyuşturucu madde çeşidi daha vardır.Maraş otu, boru otu, sihirli mantarlar, ice(buz),fensikidin(PCP),roş(rohypnol),GHB,ritalin,nitrit bunlardan bazılarıdır.