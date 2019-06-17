Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan şahıs adli kontrolle serbest

Samsun'da uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen T.A. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcıdan 6 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A. ile birlikte 1,35 gram bonzai elde edildi. T.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA