Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs serbest
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine takibe aldıkları Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü.S.'nin üzerinde 130 ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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