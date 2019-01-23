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  3. Uyuşturucu ile mücadelede ’Uyuma’ dönemi

Uyuşturucu ile mücadelede ’Uyuma’ dönemi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadelede yeni dönem başladı.

Uyuşturucu ile mücadelede ’Uyuma’ dönemi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadelede yeni dönem başladı. Vatandaşlar, akıllı telefon uygulaması "Uyuma" ile sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını butona basıp polise bildirebilecek.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelede iki yeni projeyi hayata geçiriyor. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından vatandaşlara broşür ve afiş dağıtarak vatandaşları bilgilendiriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri, özellikle uyuşturucu şüphesi uyandıran bir şey görüldüğünde veya duyulduğunda hiç zaman geçirmeden bunu güvenlik birimlerine bildirmek durumunda olunduğunu vurguladılar.

Uyuşturucu ile mücadelede ’Uyuma’ dönemi

Uyuşturucu ile mücadelede ’Uyuma’ dönemi

Kaynak: İHA

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