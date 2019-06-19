Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli adliyede (2)
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tutar (29), Mustafa...
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tutar (29), Mustafa Eryılmaz (36), Hüseyin Tuncer (35) tutuklandı. İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
HABERE YORUM KAT