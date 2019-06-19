İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli adliyede (2)

Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli adliyede (2)

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tutar (29), Mustafa...

Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tutar (29), Mustafa Eryılmaz (36), Hüseyin Tuncer (35) tutuklandı. İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

HABERE YORUM KAT