Uyuşturucu kullanmanın cezası nedir? Uyuşturucu içmenin cezası var mı, ne kadar?

Ülkemizde uyuşturucu satan ve ya temin eden kişi ve ya kişiler 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Peki sadece uyuşturucu içen, kullanan kişiye ceza verilir mi? Uyuşturucu içmenin cezası var mı, ne kadar?

UYUŞTURUCU KULLANMANIN, İÇMENİN CEZASI NEDİR?

2014 yılında çıkan yasayla birlikte uyuşturucu madde kullanmak tek başına bir suç olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu ile yakalanan ve sadece içtiğini söyleyen kişi için bile 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası öngörülmüştür.

Ancak devlet uyuşturucu madde kullanımını sosyal bir sorun olarak gördüğü için ilk defa uyuşturucudan yakalanan kişi öncelikle denetimli serbestlik süreciyle tedaviye yönlendirilir. Ancak yapılan testler sonrası yeniden içtiği tespit edilen kişiye ikinci bir hak verilmez ve hapis cezasına çarptırılır.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

UYUŞTURUCUYA NASIL BAĞIMLI OLUNUR?

Uyuşturucu maddeye bağımlı olunması, maddenin içindeki etkenliği ve kişinin bünyesiyle doğrudan alakalıdır.

Ekstazi tarzında bir haptan bahsediyorsak bağımlılık süreci kullanılma süresine, kullanılan madde miktarına, kullanım alışkanlıklarına göre değişebilir.

Eğer kannabinoid gibi bir sentetik maddeden bahsediyorsak (ki Türkiye’de şu anda yaşadığımız en ciddi sıkıntı budur) biz bağımlılığın çok daha erken, birkaç kullanımdan sonra başladığına tanık oluyoruz. Yani, kullanılan maddenin içeriği ve kimyasal özellikleri, bağımlılık süreçlerine ve bağımlılık sürecinin devamına doğrudan etki etmektedir.

UYUŞTURUCU KULLANMA ETKİN PİŞMANLIK NEDİR?

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

EROİN MADDE KULLANIM SINIRI NEDİR?

Kıbrıs’a uyuşturucu madde getireceğine ilişkin alınan istihbari bilgi üzerine takip edilen sanığın otelden çıktıktan sonra kolluk görevlilerince yakalandığı ve kaldığı otelde yapılan aramada yıllık 20 gram olan kullanım sınırının çok üzerinde net 296.1 gram eroinin ele geçirildiği anlaşıldığından; olay tutanağı içeriği, sanığın aşamalardaki savunmaları ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında, eylemi uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi - 2017/2719).

HİNT KENEVİRİ BULUNDURMA SUÇUNUN CEZASI

Sanığın ikametinde yapılan aramada saksıda ekili bulunan 4 kök halinde daralı ağırlığı 6 gram olan hint kenevirini münhasıran kendi kullanımı için esrar elde etmek için ektiği savunmasının aksine, bu maddeyi satacağına veya başkasına vereceğine dair kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin “münhasıran kendi kullanımı için esrar elde etmek” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, “ticaret amacıyla kenevir ekme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması (Yargıtay 10 Ceza Dairesi - Karar: 2016/581).