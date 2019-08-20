Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan D.C.B isimli şüpheliden 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu kullanıcısı D.C.B.'nin satın aldığı kişileri tespit eden polis, ikametlerine operasyon düzenledi. E.P. ve M.B'nin evinde yapılan aramada 12 gram sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan "kova" tabir edilen düzenek ele geçirerek şüpheliler de gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken kaza yaptılar

Yine başka bir uyuşturucu operasyonunda tespit edilen M.C, E.Y. ve D.O. isimli şüpheliler, Yahşihan ilçesi Yenişehir Işıklı Kavşakta polisin "dur" ikazlarına uymayıp kaçmaya çalışırken park halindeki 2 araca çarptı. Araç içerisinde yakalanan 3 şüpheliden 255,13 gram olan Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.B, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek suçundan, E.P, M.C, E.Y. ve D.O. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.C.B. ise uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hakkında yapılan cezai işlem sonrası savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA