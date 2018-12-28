İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunun ardından, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırak

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunun ardından, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde sokak satıcılarına yönelik dün sabah saatlerinde planlı bir operasyon başlatmıştı. Sabah saatlerinde Eskişehir Adalet Saray'ına sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.