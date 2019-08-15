Uyuşturucu operasyonu yapılan evden cephane çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 900 gram esrar, 250 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği ve kurusıkı tabancayla bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirilirken, olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğinin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın Deretürbelinas bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğin bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında evin bahçesinde dikili vaziyette 250 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu, 2 kilo 900 gram esrar ile ruhsatsız 2 av tüfeği ve kurusıkı tabancayla bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Hüseyin Ç. ve oğlu Ali Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğul karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA