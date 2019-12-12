Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Narkotik Şube ve Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ö.A. (26) ve İ.A. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan İ.A. adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ö.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 7,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 38,39 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 4 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA