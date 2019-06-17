Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede (2)
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest...
8'İ TUTUKLANDI
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 şüpheli ise tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında daha öncekilerle birlikte tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.
DHA
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