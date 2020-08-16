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  3. Uyuşturucu parası için evini yaktı! Anne ve iki kızı yanan evden son anda kurtuldu

Uyuşturucu parası için evini yaktı! Anne ve iki kızı yanan evden son anda kurtuldu

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi, para için annesi ile tartışmasının ardından evi kundaklayıp kaçtı. Anne ise evdeki iki kız torunuyla evden çıkarak son anda yanmaktan kurtuldu.

Uyuşturucu parası için evini yaktı! Anne ve iki kızı yanan evden son anda kurtuldu

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde yaşanan olayda uyuşturucu parası için evde annesiyle tartışan kişi, bir süre sonra içinde annesi ve torunlarının bulunduğu evi ateşe vererek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken anne ve torunları ise yanmaktan son anda kurtuldu.

İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Mazhar K., annesi Cennet K. ile uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı. Ev hemen alev alırken, anne Cennet K., torunları Leyla ve Nehir K.’yi evden çıkartarak son anda canlarını kurtardı.

Uyuşturucu parası için evini yaktı! Anne ve iki kızı yanan evden son anda kurtuldu

Ancak yangın bir anda tüm apartmanı sarınca diğer apartman sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Büyük panik ve korku yaşayan apartman sakinlerinin bazıları, sinir krizi geçirip ağladı.

Uyuşturucu parası için evini yaktı! Anne ve iki kızı yanan evden son anda kurtuldu

İki torununa bebekliklerinden bu yana anneleri terk ettiği için kendisinin baktığını, oğlunun ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten anne Cennet K. ise, "Ben oğlumu sayısız kez şikayet ettim, uzaklaştırma bile verdiler. Ancak bir türlü uslanmıyor. Sürekli bize eziyet ediyor. Ben artık bıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Uyuşturucu parası için evini yaktı! Anne ve iki kızı yanan evden son anda kurtuldu

Okan Gül
Video Editörü


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