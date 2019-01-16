Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 22 Gözaltı

Osmaniye Merkez, Osmaniye Düziçi ve Gaziantep'te sabah erken saatlerde, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vakti, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis torbacı diye tabir edilen ve sokakta esrar, uyuşturucu sattığını değerlendirdiği şahısların evlerine ve işyerlerine tek tek girdi. Düziçi polis teşkilatı, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinin de destek verdiği operasyonda toplam 250 polis katıldı. Baskınlarda 23 adrese operasyon yapıldı. 22 kişi gözaltına alındı. Evler ve işyerlerinde yapılan aramalarda, özel eğitimli köpekler "Zoro ve Börtü" kullanıldı. "Zoro" isimli narkotik köpeğinin bir evin bahçesinde tespit ettiği bölgede toprağa gömülü plastik bidon içerisinde 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aramalarda 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi,1 adet ruhsatsız glock marka tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 125 fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesine daha sonrada sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA