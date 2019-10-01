Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: Şekerleriniz hazır (2)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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