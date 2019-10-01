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  3. Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: Şekerleriniz hazır (2)

Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: Şekerleriniz hazır (2)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcılarından müşterilerine: Şekerleriniz hazır (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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