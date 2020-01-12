Uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı

Eskişehir emniyeti tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 9,13 gram sprey kutusuna gizlenmiş esrar, 3,73 gram skunk, 2,82 gram psilosbin (sihirli mantar), 1,73 gram reçine esrar, 3 adet uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahsa TCK-191 "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçu kapsamında işlem yapıldı. Hakkında TCK-188 "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen D.A. ise tutuklandı.

Kaynak: İHA