Uyuşturucu satıcısı kadın, otogarda yakalandı

İSTANBUL'dan Tekirdağ'a yüklü miktarda uyuşturucu hap getirdiği belirlenen Gülşen D., polisin düzenlediği operasyonla otogarda yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülşen D.'nin İstanbul'dan Tekirdağ'a yüklü miktarda uyuşturucu getireceğini belirleyip, takibe aldı. Narkotik timler, otobüsle kente gelen Gülşen D.'yi otobüsten indiği anda gözaltına aldı.

Gülşen D.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucuları cips ve bisküvilerin bulunduğu torbaya koyduğu belirlendi. Torbalardan 1869 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 in 560 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Gülşen D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DHA