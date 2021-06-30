Uyuşturucu satıcısının kanlı intikamı! Kendisini ihbar eden adamı göğsünden vurdu

İzmir’in Buca ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlar çekildiği kavgada bir kişi göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.

HUSUMETLİSİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay gece saatlerinde Göksu Mahallesi 637/24 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu satıcısı olan Orhan I., Yıldırım'ın kendisini ihbar etmesi üzerine aralarında husumet başladı. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan 61 yaşındaki Adem Yıldırım ile Orhan I., sokak ortasında tartışmaya başladı.

İkilinin tartışmasında tansiyon kısa sürede yükseldi. Gerilimin artması sonucu kavgaya dönüşen olayda Orhan I., yanında taşıdığı tabanca ile Yıldırım’a art arda ateş etti. Yıldırım göğsüne aldığı kurşun darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan olay yerinden kaçan Orhan I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.