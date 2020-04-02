Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dövdüler! Görüntüyü medyada paylaştılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişinin silah zoruyla araca bindirildikten sonra darp edilmesi olayına karışan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i kadın 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle darp edilen vatandaşın görüntüleri ise şüpheliler tarafından çekilip sosyal medyad