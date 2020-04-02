Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dövdüler! Görüntüyü medyada paylaştılar
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişinin silah zoruyla araca bindirildikten sonra darp edilmesi olayına karışan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i kadın 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle darp edilen vatandaşın görüntüleri ise şüpheliler tarafından çekilip sosyal medyad
Sokak ortasında dansöz oyntan gençlere polis baskın yaptı!
Bakan Mustafa Varank'tan koronavirüs aşısı ile ilgili kritik açıklama
Manisa'da seyir halindeki tırda yangın çıktı!
Ebru Polat'tan Seda Akgül'e göbek danslı gönderme!
02 Nisan 2020 Perşembe 16:54
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT