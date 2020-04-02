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  3. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dövdüler! Görüntüyü medyada paylaştılar

Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dövdüler! Görüntüyü medyada paylaştılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişinin silah zoruyla araca bindirildikten sonra darp edilmesi olayına karışan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i kadın 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle darp edilen vatandaşın görüntüleri ise şüpheliler tarafından çekilip sosyal medyad

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02 Nisan 2020 Perşembe 16:54

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