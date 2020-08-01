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  3. Uyuşturucu sattığı iddia edildi! Mahallece tekme tokat dövüldü

Uyuşturucu sattığı iddia edildi! Mahallece tekme tokat dövüldü

Kocaeli'nde bir kişi uyuşturucu sattığı gerekçesiyle mahalledeki kişiler tarafından tekme tokat dövüldü. Bir kişinin de cep telefonlarına kaydettiği görüntülerin ardından olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahsı mahalledeki vatandaşlar sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar bir gencin cep telefonu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi 167 Sokak’ta meydana gelen olayda mahallede uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahıs mahallede yaşayan gençler tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Kaçmaya çalışan şahsı yakalayan gençler, “Uyuşturucuları ver” diye bağırmaya başladı. Daha sonra olayı gören vatandaşlar ise “Vurmayın” diyerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı.

Uyuşturucu sattığı iddia edildi! Mahallece tekme tokat dövüldü

Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. O anlar ise uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı döven vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Uyuşturucu sattığı iddia edildi! Mahallece tekme tokat dövüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, tarafından şahıs gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
 

Okan Gül
Video Editörü


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