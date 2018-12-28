Uyuşturucu suçuna 6 yıl
Niğde'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri araması bulunan F.U.'nun Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U'yu saklandığı evde yakaladı. F.U. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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