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Uyuşturucu suçuna 6 yıl

Niğde'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu suçuna 6 yıl

Niğde'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri araması bulunan F.U.'nun Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U'yu saklandığı evde yakaladı. F.U. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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