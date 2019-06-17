Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi (2)

ANNESİ BAYILAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.B., G.Y., C.D. ve R.D. tutuklanarak cezaevine konuldu. Adliyeye getirildiği sırada annesi S.K. baygınlık geçiren B.K. ile şüphelilerden S.S. ise savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA