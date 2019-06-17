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  3. Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi (2)

Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi (2)

Eskişehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.B., G.Y., C.D. ve R.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi (2)

ANNESİ BAYILAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.B., G.Y., C.D. ve R.D. tutuklanarak cezaevine konuldu. Adliyeye getirildiği sırada annesi S.K. baygınlık geçiren B.K. ile şüphelilerden S.S. ise savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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