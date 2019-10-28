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Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıca polis ekiplerinin şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda; 110,88 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltında alınan 3 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli S.S., E.D. ve A.K. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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