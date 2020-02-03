Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2)

2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBEST

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Ö.Ç. ve Y.K., tutuklanırken, B.K. ve Y.K. adlı kadınlar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA