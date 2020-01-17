Uyuşturucu taciri 17 kişi yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 17 şüpheli yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 9.5 gram esrar, 14.31 gram metamfetamin ve 13.17 gram bonzai ele geçirilirken 3'ü uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs olmak üzere 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA