Uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişi 8 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.T(24)ve S.Y(23) yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 8 fişek halinde 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer yakalanarak gözaltına alınan H.T(24)ve S.Y(23) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA