Uyuşturucu tacirleri "Sıtma" ve "Ateş"e yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki narkotik dedektör köpekler "Sıtma" ve "Ateş", uyuşturucuyla mücadelede suç ve suçlulara geçit vermiyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 20 Ocak-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen 15 ayrı operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Jandarmanın ekibe yeni dahil ettiği hassas burunlu özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri "Sıtma" ve Ateş", güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oluyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'dan, Kocaeli'ye uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, plakası tespit edilen aracı takibe aldı.

Gebze ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, jandarma aracına çarparak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 760 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu arada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği Sıtma'nın tepki vermesi üzerine 2 bin 475 uyuşturucu hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar bulundu.

"Ateş" ve "Sıtma"nın da katıldığı 20 Ocak-17 Şubat tarihlerindeki operasyonlarda, toplamda 1 kilo 763 gram metamfetamin, 2 bin 475 uyuşturucu nitelikli hap, 2 kilo 34 gram bonzai, 617 sentetik ecza, 33 gram esrar, 22 gram kenevir tohumu, 8 kenevir, 43 tabanca fişeği, bir tabanca, 1 av tüfeği ve suçtan elde edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Kaynak: AA