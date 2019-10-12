Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen şahısların adreslerine baskın yaptı. Baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 15.65 gram eroin ele geçirildi. Şahıslar sevk edildikleri Ereğli Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA