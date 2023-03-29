Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 gözaltı

Adana’da jandarma ve polisin ortak operasyonuyla uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik 10 ilçede 45 adrese operasyon yapıldı. 44 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik 10 ilçede 45 ayrı adreste İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle eş zamanlı operasyon yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 146 kök kenevir bitkisi, 436 gram esrar maddesi, 366 gram sentetik kannabinoid, 165 adet uyuşturucu hap, 60 gram metamfetamin maddesi, 5 gram eroin maddesi, 330 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas tartı, 4 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 224 adet tabanca mermisi, 74 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 586 litre kaçak alkol, bin 500 adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemin sürdüğü bildirildi.

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