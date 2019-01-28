Uyuşturucu tacirlerine "şok" operasyon

Adana'da düzenlenen operasyonda 25 bin 849 uyuşturucu hap ile 6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarları üzerine merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Serinevler mahallelerinde "şok" adı verilen operasyonlar düzenledi.

Yaklaşık 500 polisle mahallelerde arama yapıldı. Polisler kahvehanelere de girip GBT sorgulaması yaptı.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobiller de durdurularak uyuşturucu kontrolü yapıldı.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise polisin yaptığı bu çalışmaları helikopterden izledi. Aktaş, şok operasyon bitene kadar bölge üzerinde mahalleyi havadan gözetledi.

Narkotik köpeklerle metruk binalar ve araçlarda arama yapılan operasyonda 25 bin 849 adet uyuşturucu hap ile 6 kilogram kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: İHA