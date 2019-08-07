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  3. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, daralı ağırlıkları toplamı 50,95 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Biri yaşı küçük olmak üzere toplamda 3 şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

Kaynak: İHA

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