Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 12 yıl hapis, 24 bin lira da adli para cezası çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 12 yıl hapis, 24 bin lira da adli para cezası çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.
Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan M.U. ile tutuksuz olan F.K. ile Z.Y. adlı kadının yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuklu yargılanan M.U.'yu 12 yıl hapis, 24 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. F.K. ile Z.Y. adlı kadın ise beraat etti.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT