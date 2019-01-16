Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi, yargılandığı mahkemece 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırılırken, aynı davada tutuksuz olarak yargılanan annesi ile kardeşi ise beraat etti.

Samsun'da 2018 yılı Mayıs ayında bonzai adli uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklanan ve annesi M.A.(43) kardeşi T.A.(23) ile birlikte haklarında "uyuşturucu ticareti" suçlarından dava açılan Ş.A.'nın (26) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Ş.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olarak yargılanan M.A. adli kadın ile oğlu T.A. ise beraat etti. Mahkeme ceza ile birlikte Ş.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA