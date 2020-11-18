Uyuşturucunun etkisiyle bir türlü sakinleşmeyen kadının acı feryadı!
Aksaray'da 29 yaşındaki Şeyma D. isimli bir kadın, sokaklarda çığlıklar atarak dolaşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine uyuşturucu aldığı öğrenilen kadını olay yerine gelen polis ekipleri de sakinleştiremedi. Güçlükle ambulansla bindirilen kadın gittiği hastanede tedavi altına alındı.
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18 Kasım 2020 Çarşamba 10:02
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