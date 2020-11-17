Uyuşturucuyla polise yakalanan kişiden gazeteciye tepki: ''Utanmıyor musun?''

Aksaray’ın Yeşilova beldesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bir miktar uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta yakalanan Mehmet D. isimli bir kişinin hastaneye götürüldüğü sırada gazetecilere “Utanmıyor musun?” diye seslenişi kameralara böyle yansıdı.