Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı; 6 bin TL ceza

ELAZIĞ'da, polisi görünce 625 gram esrarı atarak kaçan 2 şüpheliye koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 bin 300 TL ceza kesildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, uygulama yaptığını fark eden 2 şüpheli, üzerindeki esrarı atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Ekipler, şüphelileri gözaltına alıp, kaçmadan önce yere attıkları 625 gram esrara el koydu. Gece yarısı yaşanan olay sonrası gözaltına alınan şüphelilere ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan saat 20.00 ile 06.00 saatleri arasında park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık alanlarda dolaşma yasağı kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL üzere toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: DHA