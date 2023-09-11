Uyuşturucuyu otobüste oturduğu koltuğun altına saklayan şahıs jandarmadan kaçamadı

İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi Kastamonu'ya getirmek isteyen şahıs otobüste oturduğu koltuğun altına sakladığı uyuşturucu madde ile yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde yaşayan E.D. ve G.D. isimli şahısların evlerinde arama yapan ekipler, 125 gram kubar esrar, saksıda yetiştirilen 52 kök kenevir bitkisi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs da gözaltın alındı.

Pınarbaşı ilçesinde de M.K. isimli bir şahsın İstanbul'dan getireceği kubar esrarı piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Ekipler, şahsın İstanbul'dan Kastamonu'ya gelmek için bildiği otobüste arama yaptı. Şahsın otobüste oturduğu koltuğun altına gizlenmiş vaziyette 103 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.

Cide ilçesinde de yol kontrolü sırasında şüphe üzerine A.Y. ve M.Y. isimli Şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şahıs da gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)