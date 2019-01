Uzak Doğu yaşam felsefesinden ilham alan gelinlik tasarımı

İZMİR'de, bu yıl 11'inci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında bir de tasarım yarışması düzenlendi. 375 gelinlik tasarımı birbiriyle yarışırken, ana tema ise "Sadelikteki Yaratıcılık" oldu. 375 tasarım içinde ilk 15'e kalan gelinliklerden bir tanesinin tasarımcısı olan Elif Karcı, tasarımını yaparken Zen Budizmi'nin zerafetinden ilham aldığını söyledi.

Yarışmada birbirinden güzel tasarımlar yarışırken derece alan isimler Yasemin Dikerel, Ece Anafarta ve Gülşah Serin oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Elif Karcı, asimetrik gelinlik tasarımında Zen Budizmi'ne ait Sadou Çay Seremonileri'ndeki sadelik ve saf zarafetten ilham aldığını söyledi ve tasarım sürecini şöyle anlattı: "Bölümümde moda, endüstriyel tasarım ürünleri tasarlıyoruz. Takı tasarımı ve deri tasarımı yapıyorum. Çok fazla konfeksiyon alanının içinde değildim. Fakat "Sadelikteki yaratıcılık" teması benim ilgimi çekti. Mentörüm modacı Nazlı Terzioğlu idi, bana harika bir süreç yaşattı. Tasarımım aslında bir seremoniyi anlatıyor. Kökenleri Uzak Doğu yaşam felsefesi olan Zen Budizmi'ne dayanan Sadou Çay Seremonileri. Japonya'da çay içmek bir sanat ve meditasyon halinde yapılır. Bu seremonilerde her şey çok sade. Olabildiğince dolu ve kendiliğinden zengin gözüken bir hal içerisinde. Saflıktaki zarafeti anlatan bir şey var. Ben de bunlardan ilham aldım. Asimetrik bir model kullanmak istedim. Kumaş olarak Fransız şifonu kullandım. Sonucunda harika bir şey çıktı, kendi tasarımımla gurur duyuyorum. Çevremden çok güzel yorumlar aldım. Yarışmaya katılan herkes çok emek verdi, arkadaşlarımın her biri çok çalıştı. Gelinliğin eskizini yaptıktan sonra tamamlanana kadar her sürecin içinde bulunmak çok güzeldi."

'MODADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ'

Günün modasının her alanında sadeliğin ve doğallığın öne çıktığını belirten Karcı, "Modada sürdürebilirlik herkesin önem verdiği bir konu haline geldi. Tasarımın kumaşında ilk olarak ipek kullanmayı düşünmüştüm fakat ipek kumaşın yapım aşamasında ipek böceklerinin zarar görüyor olması beni bu fikirden vazgeçirdi" dedi.

