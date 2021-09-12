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Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm canlı izle

FOX TV'nin yepyeni dizisi Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merakla bekleyen ve kaçırmak istemeyenler için haberimizde Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm canlı izle

Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören bulunduğu Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

O gece Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder.

Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir… 

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE 

FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm canlı izleUzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm canlı izle

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