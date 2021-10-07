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Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm canlı izle

Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın bu bölümünde geçmişin kirli elleri Kürşat’ın yakasına yapışacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm canlı izle

FOX TV'de ekrana gelen Uzak Şehrin Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Umay'la Affan'ın arasının gerileceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

UZAK ŞEHRİN MASALI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI 4. BÖLÜM CANLI İZLE 

Geçmişin kirli elleri Kürşat’ın yakasına yapışmıştır. Umay’ı ve Melik’i kaybetme korkusu içini kemirmektedir. Kürşat’ı ilk kez böyle endişe içinde gören Umay, onu teselli ederken Affan tarafından sinsice gözetlendiklerinden habersizdir. Aralarındaki çekimi gören Affan bunu hazmedemez ve korkunç bir şey yaparak Melik’in hayatını tehlikeye atar. Evladını yitirme korkusu Umay’ı çileden çıkartır.

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm canlı izle

Bunun hesabını Affan’dan soracaktır. Sonay, Umay ile Kürşat’ın yakınlaşmasına tahammül edemez bir hale geliyordur. İki kız kardeşin arasındaki ipler kopmak üzeredir. Bu sırada Kürşat’ın sırtındaki hançeri tutan elin sahibi, Tuncel Kars’a gelir. İki kardeş Habil ve Kabil gibi karşı karşıyadır yine. Kürşat yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşirken bu defa sevdiklerini koruyabilecek midir?

UZAK ŞEHRİN MASALI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI 4. BÖLÜM CANLI İZLE 

{TITLE_STRIP}Uzak Şehrin Masalı bitiyor mu, final mi yapıyor? Uzak Şehrin Masalı final ne zaman?

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm canlı izle

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