"Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin" diyen sürücü 4 polis memuru tarafından zor zaptedildiTrabzonspor, Edgar IE ile yola devam ediyor! Sözleşme uzatılacak!Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izleCamdaki Kız 14. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izleBir Zamanlar Çukurova 107. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleİspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den gençlere kira yardımı! 250 euro'luk destek!Kin filmi konusu nedir? Kin filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Ne zaman yayınlanacak?Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen Pınar Altuğ itirafı! "O her zaman içimde bir acı oldu"Pendik Belediyesinden Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteğiSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalar!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın bu bölümünde geçmişin kirli elleri Kürşat’ın yakasına yapışacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik...

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

FOX TV'de ekrana gelen Uzak Şehrin Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Umay'la Affan'ın arasının gerileceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

UZAK ŞEHRİN MASALI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜM İZLE 

Geçmişin kirli elleri Kürşat’ın yakasına yapışmıştır. Umay’ı ve Melik’i kaybetme korkusu içini kemirmektedir. Kürşat’ı ilk kez böyle endişe içinde gören Umay, onu teselli ederken Affan tarafından sinsice gözetlendiklerinden habersizdir. Aralarındaki çekimi gören Affan bunu hazmedemez ve korkunç bir şey yaparak Melik’in hayatını tehlikeye atar. Evladını yitirme korkusu Umay’ı çileden çıkartır.

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

Bunun hesabını Affan’dan soracaktır. Sonay, Umay ile Kürşat’ın yakınlaşmasına tahammül edemez bir hale geliyordur. İki kız kardeşin arasındaki ipler kopmak üzeredir. Bu sırada Kürşat’ın sırtındaki hançeri tutan elin sahibi, Tuncel Kars’a gelir. İki kardeş Habil ve Kabil gibi karşı karşıyadır yine. Kürşat yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşirken bu defa sevdiklerini koruyabilecek midir?

UZAK ŞEHRİN MASALI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI 4. BÖLÜM İZLE 

{TITLE_STRIP}Uzak Şehrin Masalı bitiyor mu, final mi yapıyor? Uzak Şehrin Masalı final ne zaman?

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT