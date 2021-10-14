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Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı final canlı izle

FOX TV ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. bölümle yayın hayatına veda ediyor. Dizinin finalinde neler yaşanacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı final canlı izle linklerine ulaşabilir...

Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı final canlı izle

 Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören'in başrollerini paylaştığı Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. bölümüyle ekrana veda ediyor. Dizinin finalini kaçırmak istemeyenler haberimizde vermiş olduğumuz Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı final canlı izle linklerinden diziyi izleyebilir...

UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Umay, Tuncel’den Kürşat’ın karanlık geçmişini öğrenir. Kürşat, Tuncel’in Umay’la konuştuğunu duyunca aklını kaçıracak gibi olur ve ondan hesap sormaya gider ama Tuncel’in nefesleri sayılıdır. Diğer tarafta ise boşanma davası vardır. Umay, ablasının şahitliği olmadan Affan’dan boşanabilecek midir?

Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı final canlı izle

Aliye ise geçmişinde işlediği en büyük günahın bedelini ödemeye çalışmaktadır. Tüm bunlar olurken Kürşat, Murat’ı düştüğü derin çukurdan kurtarmaya çalışır. Sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken Umay ve Kürşat mutluluğu bulabilecek midir? Bütün şüpheleri doğru çıkan Affan, onların nefes almasına izin verecek midir? Uzak Şehrin Masalı mutlu mu mutsuz mu bitecektir?

UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Uzak Şehrin Masalı final canlı izle

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